В Брюсселе на саммите ЕС вновь попытаются согласовать бюджет на восстановление пострадавшей от пандемии экономики

В Брюсселе на саммите Евросоюза сегодня вновь попытаются согласовать бюджет на восстановление пострадавшей от пандемии экономики. Накануне лидерам ЕС не удалось договориться о пакете помощи наиболее пострадавшим от коронавируса странам.

Третий день саммита, которого изначально не было в графике, как рассчитывают его участники, должен привести стороны к компромиссу о размерах денежных вливаний и помощи наиболее пострадавшим европейским государствам. На повестке – общий план восстановления экономики и семилетний союзный бюджет. Как заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, откладывать решение вопроса нельзя. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что компромисс может быть и не найден. В субботу разногласия вызвал вопрос о сумме безвозвратной помощи государствам, экономика которых столкнулась с наибольшими сложностями. Планам Брюсселя выделить 500 миллиардов евро из общего пакета в 750 миллиардов на основе безвозмездной субсидии воспротивились Австрия и Нидерланды. Эти страны хотели увязать предоставление помощи с проведением в пострадавших государствах реформ, с чем не были согласны Италия и Испания. Председатель Европейского совета Шарль Мишель уже представил обновленное предложение по соотношению субсидий и займов, сократив долю невозвратных вливаний и увеличив размер кредитования.

Кроме того, в руководстве ЕС для преодоления сопротивления стран-доноров, выступили с инициативой предоставить им скидки на взносы в бюджет союза.