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14:04, 19 июля 2020

Министерство юстиции намерено обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях на благотворительность

Министерство юстиции намерено обязать некоммерческие организации отчитываться о собранных пожертвованиях на благотворительность.

Речь идет о том, что профильные НКО должны будет ежеквартально публиковать отчеты о полученных средствах на сайте Минюста и самой организации. Как передает агентство «Интерфакс», в подобных документах должны будут указываться сведения о способах и целях сбора пожертвований, данные об их расходовании, а также о том, сколько денег и когда было использовано. Предложенные правила касаются и ящиков для сбора пожертвований: министерство юстиции предлагает описывать их характеристики, а также периодичность извлечения средств. Таким образом, полагают в ведомстве, жертвователи смогут отследить, куда именно уходят их деньги – а значит, повысится прозрачность сбора. При этом новые правила не коснутся религиозных организаций, отдельно подчеркнули в министерстве.
Предполагается, что приказ министерства юстиции, касающийся благотворительных НКО, вступит в силу в октябре этого года.



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