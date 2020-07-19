Чешская организация, которую связывают с делом журналиста Ивана Сафронова, отрицает свою причастность

В центре Мартина Лариша, который знаком с бывшим сотрудником газет «Ведомости» и «Коммерсантъ», также отрицают факт работы на чешские власти.

Мартин Лариш возглавил центр, покинув издание Людови Новины, корреспондентом которого он работал в Москве, где и познакомился с Иваном Сафроновым. Между коллегами возникла дружба. Сафронов даже бывал у Лариша в Праге. После того, как Ивана заподозрили в шпионаже в пользу Чехии и арестовали, российские СМИ предположили, что именно Ларищ вербовал журналиста и является сотрудником спецслужб. Сам он в письме ВВС опроверг эту информацию, а вслед за этим и центр, который он возглавил открестился от связей с правительством Чехии. Представитель организации Игорь Суворов заявил Интерфаксу, что уровень центра для этого недостаточен и свои тексты от его имени публикуют студенты и вчерашние выпускники Университетов. Материалы находятся в открытом доступе. Содеражание работ не касаются темы продажи оружия в страны Ближнего Востока и Африки, которой и занимался Сафронов.

Российские спецслужбы обвиняют Ивана Сафронова в шпионаже в пользу Чехии, утверждая, что конечным получателем информации является США. Сейчас журналист задержан.