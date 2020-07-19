Американские и британские ученые прогнозируют появление на Земле нового океана

Правда, только через 5 или даже 10 млн. лет. Это станет результатом тектонического разлома в Восточной Африке, который расколет континент на две части, приводит слова исследователей телеканал NBC. Сейчас Аравийская, Сомалийская и Африканская плиты постепенно отдаляются друг от друга. Первым признаком будущего океана ученые назвали разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии, который образовался 15 лет назад.
2020-07-19T13:32:52+03:00
2020-07-19T13:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 19 июля 2020
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