Американские и британские ученые прогнозируют появление на Земле нового океана

Правда, только через 5 или даже 10 млн. лет. Это станет результатом тектонического разлома в Восточной Африке, который расколет континент на две части, приводит слова исследователей телеканал NBC. Сейчас Аравийская, Сомалийская и Африканская плиты постепенно отдаляются друг от друга. Первым признаком будущего океана ученые назвали разлом длиной около 56 км в Афарской котловине в пустыне на территории Эфиопии, который образовался 15 лет назад.