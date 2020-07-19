Американский рэп-музыкант Канье Уэст планирует провести сегодня свое первое предвыборное мероприятие

Ранее он зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Встреча Уэста со сторонниками состоится в штате Южная Каролина, пишет интернет-издание Politico. Участников призвали носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев — действующий глава государства Дональд Трамп.
2020-07-19T13:32:04+03:00
2020-07-19T13:32:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 19 июля 2020
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