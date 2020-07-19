Тело неизвестной в чемодане обнаружили грибники в лесу. Это произошло недалеко от деревни Абрамцево Московской области. Личность погибшей и обстоятельства ее смерти устанавливаются, говорят в подмосковном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2020-07-19T13:31:47+03:00
2020-07-19T13:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 19 июля 2020
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