Министерство юстиции хочет обязать благотворительные организации отчитываться о собранных пожертвованиях

В проекте приказа, который размещен на портале нормативных актов, говорится, что такие НКО должны публиковать отчеты на информационных ресурсах ведомства и на своем сайте ежеквартально. В Минюсте считают, что отчеты благотворительных НКО будут способствовать повышению прозрачности их деятельности.
2020-07-19T13:31:18+03:00
2020-07-19T13:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 19 июля 2020
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