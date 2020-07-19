Министерство юстиции хочет обязать благотворительные организации отчитываться о собранных пожертвованиях

В проекте приказа, который размещен на портале нормативных актов, говорится, что такие НКО должны публиковать отчеты на информационных ресурсах ведомства и на своем сайте ежеквартально. В Минюсте считают, что отчеты благотворительных НКО будут способствовать повышению прозрачности их деятельности.