Чешская организация, которую связывают с делом журналиста Ивана Сафронова, отрицает сотрудничество с ним

Представители «Центра безопасности анализа и предотвращения» сказали агентству «Интерфакс», что они также не занимаются подготовкой материалов для властей Чехии. Сведения о деятельности центра находятся в открытом доступе. Ранее российское издание «Проект» написало, что дело Сафронова о государственной измене может быть связано со знакомством журналиста с чешским экспертом Мартином Ларишем, который возглавляет аналитический центр. Сам Лариш сказал ВВС, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.
2020-07-19T13:30:55+03:00
2020-07-19T13:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 19 июля 2020
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