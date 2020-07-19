Чешская организация, которую связывают с делом журналиста Ивана Сафронова, отрицает сотрудничество с ним

Представители «Центра безопасности анализа и предотвращения» сказали агентству «Интерфакс», что они также не занимаются подготовкой материалов для властей Чехии. Сведения о деятельности центра находятся в открытом доступе. Ранее российское издание «Проект» написало, что дело Сафронова о государственной измене может быть связано со знакомством журналиста с чешским экспертом Мартином Ларишем, который возглавляет аналитический центр. Сам Лариш сказал ВВС, что не имеет отношения к спецслужбам Чехии.