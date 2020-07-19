Торговля на рынках Москвы должна быть вне политики и подчиняться законодательству РФ – депутат

Торговля на рынках Москвы должна быть вне политики. Решение о допуске на рынки экспортеров товаров должно приниматься российской стороной в рамках законодательства. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

«Есть страна – Россия, все рынки, торговые центры, торговые точки, все, что с этим связано, должно принадлежать России, российским людям. Они должны принимать решение, каким странам быть радостным. Наверное, всем, потому что все страны везут потрясающие, вкусные фрукты и овощи. Допускать или не допускать может только российское законодательство и российские граждане. Очень печалит, что внутри нашей страны есть личные конфликты между разными национальностями. Этого не должно быть», — сказала она.

Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил СМИ о жалобах экспортеров армянских товаров, экспедиторов и водителей фур на запрет торговли армянскими товарами на рынке «Фуд Сити». По его словам, более 50 фур с армянской продукцией не были приняты на рынке.

Посол отметил, что ситуация связана с конфликтом «на национальной почве». «К сожалению, армянофобская ненавистническая идеология, которая царствует в Азербайджане, была на пару дней экспортирована на территорию «Фуд Сити», — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».