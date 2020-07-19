Полуфинал футбольного Кубка России между Зенитом и Спартаком стал скандальным еще до его начала

Ожесточенный спор разгорелся по поводу того, где нужно играть. В регламенте Кубка было прописано, что на этой стадии место проведения определяется жеребьевкой, но Зенит настаивал, чтобы «по справедливости» игра прошла в Петербурге, поскольку Спартак предыдущие встречи проводил дома. Двух сотрудников РФС, отвечавших за регламент, уволили, а играть предстоит на поле Зенита. Фехтование заявлениями на этом не закончилось. Президент питерского клуба Александр Медведев заплатил штраф в 200 тысяч рублей за грубую шутку в адрес Спартака, намекнув на сексуальное унижение. Визави Медведева, владелец Спартака Леонид Федун запустил хэштешг #СудитеСпартаккакЗенит, на что ему ответил бывший игрок обоих клубов Роман Широков, предложив свой вариант #ИграйтекакЗенит. Для Спартака это главный матч сезона. Только победа в кубке реабилитирует команду и даст возможность попасть в Лигу Европы.

Полуфинальный матч Кубка России между Зенитом и Спартаком начнется в 18.30. Трансляция на канале Матч ТВ.