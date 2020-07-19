По делу о пожаре в кафедральном соборе французского Нанта задержан подозреваемый

По данным местного телеканала BFMTV, это выходец из Руанды, который был волонтером при церкви. Сообщается, что в пятницу, накануне ЧП, он должен был закрыть двери в здании. Собор Святых Петра и Павла загорелся накануне утром. С огнем боролись несколько часов. Одна из версий причин пожара – поджог.

Версия о поджоге готического собора, основанного в 15 веке, вышла на первый план после сообщений о распространении огня. Известно по меньшей мере о трёх очагах возгорания. В прокуратуре, впрочем, не исключают и возможность короткого замыкания — для проверки этой версии из Парижа в Нант пригласили эксперта, который сможет оценить состоянии проводки.

Пожар начался около восьми часов утра в субботу, к месту ЧП были стянуты более сотни пожарных. Сильнее всего пострадала западная часть собора. Уничтожен один из старейших органов Франции — в прошлом году отмечали его 400-летие. Как напомнил один из органистов собора Мишель Бурсье, инструмент чудом пережил бомбардировки 1944 и крупный пожар 1972. От огня пострадали также витражи 16 века и некоторые элементы внутреннего убранства.

Глава пожарной службы Нанта Лоран Ферли на считает, что этот случай стоит сравнивать с другим крупным пожаром – в Соборе Парижской Богоматери.

Во Франции уже был начат сбор средств на реставрацию собора, который планируют восстановить в кратчайшие сроки.