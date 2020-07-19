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Эксклюзив Эха 13:06, 19 июля 2020

Три человека задержаны во Владивостоке на акции в поддержку арестованного хабаровского губернатора

По данным местных изданий, на шествие здесь вышли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Также акции в поддержку Сергея Фургала прошли в Хабаровске, здесь она была малочисленной, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил, что уже завтра президент может назначить в Хабаровск ВРИО губернатора.

В Хабаровске активизировалось обсуждение преемников Сергея Фургала.

Сторонникам арестованного губернатора пока тяжело свыкнуться с мыслью, что в регион он, скорее всего, уже не вернется. Порассуждать о его преемнике, которого Путин не назначает уже почти две недели, берутся не многие. Горожане и жители края выдвигают два на первый взгляд простых требования: глава региона должен быть местным — варягов здесь не потерпят, во-вторых, он должен быть не от «Единой России» — у партии здесь крайне низкие рейтинги.

Примечательно, что про депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, которого чаще других называют в числе возможных преемников, многие слышат впервые. Собеседники «Эха» в местном правительстве и парламенте тем не менее оценивают его шансы на назначении временно исполняющим обязанности довольно высоко.

Среди других кандидатов чаще остальных называют спикера краевой думы Хабаровска Ирину Зикунову. Она избиралась от ЛДПР год назад. В прошлом — ректор местного университета, в политику она пришла вскоре после избрания Фургалом губернатором, но уже с определенным кредитом доверия. В числе претендентов называют зама Фургала Юрия Золочевского и заместителя полпреда на Дальнем Востоке Григория Куранова.

По данным «Эха Москвы», зампред Юрия Трутнева во время протестов оставался в Хабаровске и даже несколько раз был замечен на акциях возле администрации края.



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