Посольство Армении пожаловалось, что продукты из республики перестали пропускать на крупнейший московский «Фуд сити»

В дипмиссии говорят, что такая ситуация наблюдается уже несколько дней. Это происходит на фоне обострения обстановке на границе Азербайджана и Армении. Владельцами «Фуд Сити» являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев.

Администрация «Фуд Сити» и представители владельцев рынка ситуацию пока не комментировали. Между тем сегодня утром посол Армении в России Вардан Тоганян сказал «Эху», что возникший вокруг рынка конфликт удалось урегулировать.

Тоганян добавил, что пока нет понимания, как будет развиваться ситуация дальше и будет ли в будущем представлена продукция армянской стороны на «Фуд сити». Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк сказал агентству «РИА Новости», что мэрия обсудила ситуацию с посольством Армении, фуры с товарами заехали на рынок.

В вопросах торговли и бизнеса не стоит вмешивать политические аспекты, считает член комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы Екатерина Егалычева.

По мнению Енгалычевой подобные ситуации не должны повторяться.