Посол Армении сообщил о возобновлении торговли армянскими товарами в «Фуд Сити»

Процесс торговли армянскими товарами на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве возобновлен. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхоз продукции. Потому что благодаря возможностям московского центра, московского рынка в различные торговые точки, рынки и большие логистические центры «Бухта», «Щелковский» и так далее товары поступили, были перенаправлены в «Фуд Сити». Торговля идет, и в этом вопросе на сегодняшнее утро нет никаких проблем», — сказал он.

Ранее посол сообщил СМИ о жалобах экспортеров армянских товаров, экспедиторов и водителей фур на запрет торговли армянскими товарами на рынке «Фуд Сити».