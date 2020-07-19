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12:33, 19 июля 2020

Министерство просвещения не планирует отменять Всероссийские проверочные работы этой осенью

Они нужны для выявления объективных пробелов в знаниях учащихся, пояснил глава департамента государственной политики ведомства Евгений Семченко. Он пояснил, что ВПР является диагностической работой, наказывать никого за ее результаты министерство не собирается, передает агентство «Москва». Семченко подчеркнул, что из образовательного процесса нельзя убирать более или менее объективную систему оценивания.



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