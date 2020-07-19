Немецкий еженедельник Der Spiegel пишет, что в Белоруссии может скрываться фигурант финансового скандала

Яна Марсалека также называют одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Бывший топ-менеджер немецкой компании Wirecard, как следует из расследования Der Spiegel, группы Bellingcat и российского интернет-издания The Insider, прилетел в Минск в ночь на 19 июня сразу после увольнения. В июне компания признала себя банкротом, ее главу Маркуса Брауна арестовали. Пресса писала, что Марсалек хвастался своим близким знакомством с британскими спецслужбами и даже демонстрировал документ якобы по делу об отравлении Скрипалей.
2020-07-19T12:32:47+03:00
2020-07-19T12:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 19 июля 2020
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