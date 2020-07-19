Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек, подсчитали в университете Джонса Хопкинса

Число умерших от коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек, подсчитали в американском университете Джонса Хопкинса. Больше всего от инфекции скончались в США, около 140 тысяч. Следом за идут Бразилия и Великобритания. Россия по этому показателю занимает 11-е место в мире. С начала пандемии от коронавируса в нашей стране умерли более 12 тыс. человек.

Число смертей от коронавируса за последние сутки стало максимальным с начала мая. За день в мире скончались 7360 человек.