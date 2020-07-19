Полиция Франции задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта

Как передает местная радиостанция RTL, подозреваемый на добровольных началах помогал епархии. Он должен был закрыть двери собора в пятницу вечером. Задержанный не был ранее известен полиции. Пожар вспыхнул накануне утром. Следователи не исключают версию поджога. В огне погибли исторические реликвии: витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко.
2020-07-19T12:31:40+03:00
2020-07-19T12:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 19 июля 2020
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