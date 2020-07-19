Армянские продукты, которые не пустили на «Фуд-сити», направили для продажи на другие торговые точки в столице

Армянские продукты, которые не пустили на московский рынок «Фуд-сити» направили для продажи на другие торговые точки в столице. Об этом «Эху» сказал посол Армении в России Вардан Тоганян. Накануне в посольстве пожаловались на то, что что на территорию крупнейшего в столице продуктового рынка не пропускают грузовики с фруктами из республики. Посол добавил в интервью агентству ТАСС, что не может сказать, причастны ли к инциденту лично владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Сам конфликт разгорелся на фоне обострения обстановки на азербайджано-армянской границе.

Администрация «Фуд Сити» и представители владельцев рынка ситуацию пока не комментировали. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сказал изданию РБК, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась. В ведомство не поступало обращений из армянского посольства.