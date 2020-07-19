Тысячи людей вышли на улицы в Израиле, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Демонстранты перекрыли дороги и жгли файеры. Они требовали улучшить помощь компаниям, пострадавшим из-за коронавируса, и тем, кто остался без работы.

Ситуация с работой после карантина, вызванного коронавирусом, не улучшается, сказал один из местных жителей. (перевод РБК)

В результате беспорядков были задержаны порядка 30 человек.

Окружной суд Иерусалима вернулся к рассмотрению трех дел против израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Сегодня здесь проходит второе заседание. Как передает израильское радио «Кан», глава правительства на слушаниях не присутствует. Нетаньяху обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам он это отрицает, и считает, что уголовное преследование связано с попыткой отстранить его от власти.