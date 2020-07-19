Власти Москвы отрицают информацию о проблемах с торговлей армянскими товарами на рынке «Фуд Сити»

Ранее о ситуации сообщил посол Армении в России – по его словам, за этим может стоять азербайджанская диаспора.

Товары из Армении попали под запрет на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе – во всяком случае, об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. По его словам, десятки машин с армянской продукцией были изолированы в отстойник. Сотрудники посольства хотели посетить рынок, но их выгнали оттуда силой, утверждает дипломат. В связи с ситуацией работники диппредставительства уже обратились в полицию, а также к властям Москвы. В беседе с изданием РБК Тоганян предположил, что в столице есть «юридические анклавы», где выполняются «капризы руководства Азербайджана». При этом он не стал обвинять в ситуации владельцев «Фуд Сити», уроженцев Азербайджана Года Нисанова и Зараха Илиева.

Между тем, власти Москвы с такими оценками не согласны: по словам глава департамента торговли Алексея Нeмeрюка, торговля овощами и фруктами из Армении на рынке продолжается. Обращений из армянского посольства в ведомстве также не получали.

Конфликт в «Фуд Сити» произошел на фоне обострения отношений между Арменией и Азербайджаном. Недавно возобновились столкновения на границе двух стран, счет погибших идет уже на десятки.