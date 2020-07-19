Оперативный штаб: Чукотка стала единственным регионом, где за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом

Чукотка стала единственным регионом, где, по данным оперативного штаба, за сутки не выявили ни одного заболевшего коронавирусом. Всего же прирост составил чуть более 6 тысяч 100 человек – это самый низкий показатель с конца апреля.

Увеличение заболеваемости COVID-19 в относительном выражении уже второй день подряд составляет менее процента, говорят в оперативном штабе. В частности, наименьший прирост, помимо Чукотки, выявлен в Москве, Подмосковье, Севастополе и Кабардино-Балкарии – только 0,3%. Схожие показатели, по официальным данным, в Северной Осетии, Ненецком автономном округе и Брянской области.

Вместе с тем в абсолютном выражении Москва – все еще лидер по числу новых заболевших – почти 600 человек. Свыше 200 заразившихся – в Свердловской и Нижегородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Санкт-Петербурге. Оперативный штаб рапортует и о самой низкой смертности от коронавируса с конца июня. По его данным, за сутки умерли 95 человек – почти на 30 меньше, чем днем ранее. Выздоровевших же за день – почти 3,5 тысячи, это в два раза меньше, чем накануне.

Всего в России, по данным властей, коронавирусом с начала эпидемии заболели свыше 770 тысяч человек, из них более 550 тысяч выздоровели.