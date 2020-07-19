Интернет-издание РБК пишет о возросшем интересе россиян к земельным участкам в Арктике и на Севере

Так, в Архангельской области и Ямало-Ненецком округе спрос на земли под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале года вырос почти в полтора раза. В Мурманской области почти вдвое. Однако предложение участков в арктических регионах остается невысоким. Местные власти говорят, что как правило покупкой земли здесь интересуются жители самих регионов. Ранее Министерство развития Дальнего Востока предложило расширить программу «дальневосточного гектара» на Крайний Север. Если законопроект примут, бесплатно получить землю сначала смогут жители арктической зоны России, а через полгода программа станет доступна для всех россиян.