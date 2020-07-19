Дональд Трамп заменит предвыборные митинги на телеконференции со сторонниками

Президент США Дональд Трамп, как передает телеканал CNN, заменит предвыборные митинги на телеконференции со сторонниками. Решение принято из-за пандемии коронавируса. Трамп, по сведениям телеканала, посетовал на то, что очные встречи требуют соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. В оконце прошлого месяца глава Белого дома возобновил предвыборные выступления митингов в городе Талса, штат Оклахома. Журналисты отмечали, что из нескольких тысяч пришедших на акцию, лишь малая часть соблюдала санитарные рекомендации.