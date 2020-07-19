Окружной суд Иерусалима вернулся к рассмотрению трех дел против израильского премьера Биньямина Нетаньяху

Сегодня здесь проходит второе заседание. Как передает израильское радио «Кан», глава правительства на слушаниях не присутствует. В суде его представляют адвокаты. Сегодня, по данным газеты «Едиот ахронот» здесь должны определить порядок ведения дела и обсудить даты выступлений свидетелей. Нетаньяху обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам он это отрицает, и считает, что уголовное преследование связано с попыткой отстранить его от власти.