Окружной суд Иерусалима вернулся к рассмотрению трех дел против израильского премьера Биньямина Нетаньяху

Сегодня здесь проходит второе заседание. Как передает израильское радио «Кан», глава правительства на слушаниях не присутствует. В суде его представляют адвокаты. Сегодня, по данным газеты «Едиот ахронот» здесь должны определить порядок ведения дела и обсудить даты выступлений свидетелей. Нетаньяху обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам он это отрицает, и считает, что уголовное преследование связано с попыткой отстранить его от власти.
2020-07-19T11:32:25+03:00
2020-07-19T11:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 19 июля 2020
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