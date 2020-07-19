Министерство обороны Армении объявило об уничтожении на границе трех азербайджанских танков

В свою очередь в Баку говорят, что обстановка в районе границы относительно спокойная, передает агентство «Интерфакс». Было зафиксировано порядка 70 обстрелов с противоположной стороны. Населенные пункты Азербайджана опасности не подвергались. Столкновения на границе двух республик не стихают уже неделю. Есть погибшие и раненые. Обе стороны винят друг друга в провокациях.