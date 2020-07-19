ВОЗ отмечает максимальный за два с половиной месяца суточный прирост смертей от коронавируса

Жертвами инфекции стали более 7 300 человек. Это стало максимальным суточным приростом смертельных случаев среди заразившихся с 10 мая, когда скончались 8 500 человек. Тем временем, по данным американского университета Джонса Хопкинса, всего жертвами коронавируса в мире стали более 600 тысяч человек.