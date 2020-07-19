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11:04, 19 июля 2020

Военные Армении и Азербайджана одновременно рапортовали об относительном затишье на границе между двумя странами

Неделю назад между странами обострился конфликт, вылившийся в первое за долгое время применение силы.

Несмотря на взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня, и Ереван, и Баку признают: на границе стало гораздо спокойнее, чем несколько дней назад. Подобные же заявления звучали на протяжении двух дней. При этом власти Армении говорят, что армия Азербайджана прошедшей ночью около 70 раз открывала стрельбу из стрелкового оружия. В Баку же утверждают, что огонь начинали армянские военнослужащие – и также 70 раз. Точно также обе стороны уверяют, что контролируют ситуацию на границе. Одновременно теперь противники подводят предварительные итоги прошедшей недели. В Минобороны Армении, к примеру, говорят об уничтожении трех танков своего противника. При этом за все время, по данным Еревана, погибли 4 и были ранены 10 военнослужащих армянской армии. В Баку сообщили о 12 погибших военных за прошедшую неделю.

Между Азербайджаном и Арменией уже более 30 лет существует конфликт по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха.



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