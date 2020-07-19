В России за последние сутки было выявлено более 6,100 новых случаев коронавируса. При этом, по данным оперативного штаба, нет прироста заболевших на Чукотке, наименьший темп — в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии. За все время зарегистрировано более 771-ой тысячи случаев коронавирусной инфекции, 95 пациентов скончались. Общее число умерших превысило 12, 300.
2020-07-19T11:04:03+03:00
2020-07-19T11:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 19 июля 2020
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