В России за последние сутки было выявлено более 6,100 новых случаев коронавируса. При этом, по данным оперативного штаба, нет прироста заболевших на Чукотке, наименьший темп — в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии. За все время зарегистрировано более 771-ой тысячи случаев коронавирусной инфекции, 95 пациентов скончались. Общее число умерших превысило 12, 300.