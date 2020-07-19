Во Франции задержали подозреваемого в причастности к пожару в соборе в Нанте

Огонь, вспыхнувший накануне, удалось потушить за несколько часов, но в пожаре погибли уникальные исторические реликвии.

По делу о пожаре французской полицией был задержан 39-летний мигрант, выходец из Руанды. Конкретных обвинений ему пока не предъявлено – в прокуратуре заявили телеканалу BFMTV, что речь идет о проверке. Подозреваемый работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара. Он взят под стражу, а следователи ищут «противоречия в его расписании».

Огонь в старинном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул накануне. С пожаром боролись больше сотни пожарных, но ущерб все равно оказался серьезным: хотя никто не погиб, оказались утрачены уникальные витражи конца XV века, а также орган, созданный мастером Жаком Жирарде в 1620 году. Следователи считают главной причиной происшествия поджог, поскольку у пожара было сразу три очага, расположенных на большом расстоянии друг от друга. При этом следов взлома дверей собора обнаружено не было.

Пожар уничтожил орган в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Органист Дмитрий Максименко рассказал «Эху», что это был большой французский симфонический орган начала 17 века.

Между тем, во Франции уже был начат сбор средств на реставрацию собора, который планируют восстановить в кратчайшие сроки.