Алтайский край, как передает агентство РИА Новости, признан регионом с самой высокой распространенностью ожирения

Министерство здравоохранения подсчитало количество больных на 100 тысяч жителей российских субъектов Федерации. За Алтаем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Курганская и Самарская области. При этом, как отмечает агентство, самый низкий показатель распространения ожирения среди жителей специалисты Минздрава зафиксировали в Приморье.