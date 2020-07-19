Алтайский край, как передает агентство РИА Новости, признан регионом с самой высокой распространенностью ожирения

Министерство здравоохранения подсчитало количество больных на 100 тысяч жителей российских субъектов Федерации. За Алтаем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Курганская и Самарская области. При этом, как отмечает агентство, самый низкий показатель распространения ожирения среди жителей специалисты Минздрава зафиксировали в Приморье.
2020-07-19T10:33:32+03:00
2020-07-19T10:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 19 июля 2020
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