Ботанический сад «Аптекарский огород», по словам руководства, остался без средств для проведения осенью фестиваля

Ботанический сад «Аптекарский огород», по словам его руководства, остался без средств на для проведения осенью фестиваля цветов. С конца марта, из-за трехмесячного закрытия, учреждение не получало прибыли, сказал агентству «Москва» директор сада Алексей Ретеюм. По его словам, содержание «Аптекарского огорода» целиком и полностью зависит от входной платы. В свою очередь посещаемость зависит от выставок и других мероприятий. Из-за коронавируса, культурная программа учреждения, признал Ретеюм, оказалась на грани краха.