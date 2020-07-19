Военнослужащему армии США Чарльзу Бриггсу предъявлены обвинения по делу о передаче секретной информации России

Военнослужащему американской армии Чарльзу Бриггсу предъявлены обвинения по делу о передаче секретной информации России. В обвинительном заключении, которое приводит агентство ТАСС, утверждается, что арестованный в прошлом году передал российскому гражданину секретные данные, которые стали известны ему и из электронного письма. Бриггс, как считает обвинение, понимал, что эта информация может нанести ущерб США или принести пользу другой стране. Власти также обвиняют его в препятствовании правосудию. До последнего времени Бриггс работал в области информационных технологий в Медицинском центре ВМС в Портсмуте. Американская пресса не исключает, что официально обвинения ему предъявят на следующей неделе.