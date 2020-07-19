Ливийская Национальная нефтяная компания обеспокоена перестрелками вблизи месторождений

Вблизи города Брега произошли столкновения между двумя группировками из состава антиправительственных сил Халифы Хафтара, утверждают в компании. Одна из групп сейчас контролирует месторождения в том районе. Бои проходили всего в нескольких сотнях метров от резервуаров с нефтью, что ставит под угрозу безопасность сотрудников, говорят в корпорации. Компания добивается вывода с территории нефтяных месторождений наемников из Сирии, российской ЧВК «Вагнер», а также суданских повстанцев «Джанджавид».