Ливийская Национальная нефтяная компания обеспокоена перестрелками вблизи месторождений

Вблизи города Брега произошли столкновения между двумя группировками из состава антиправительственных сил Халифы Хафтара, утверждают в компании. Одна из групп сейчас контролирует месторождения в том районе. Бои проходили всего в нескольких сотнях метров от резервуаров с нефтью, что ставит под угрозу безопасность сотрудников, говорят в корпорации. Компания добивается вывода с территории нефтяных месторождений наемников из Сирии, российской ЧВК «Вагнер», а также суданских повстанцев «Джанджавид».
2020-07-19T10:31:42+03:00
2020-07-19T10:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 19 июля 2020
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