Автобус с туристами перевернулся в Канаде. По данным местного телеканала СВС, погибли три человека, еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в провинции Альберта, возле ледника в национальном парке Джаспер. В момент аварии в салоне автобуса находились 27 человек. О причине ДТП пока не сообщается.