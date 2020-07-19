Автобус с туристами перевернулся в Канаде. По данным местного телеканала СВС, погибли три человека, еще несколько получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в провинции Альберта, возле ледника в национальном парке Джаспер. В момент аварии в салоне автобуса находились 27 человек. О причине ДТП пока не сообщается.
2020-07-19T10:31:11+03:00
2020-07-19T10:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 19 июля 2020
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