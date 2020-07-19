Во Франции задержан подозреваемый по делу о пожаре в кафедральном соборе Нанта

Об этом, как передает AFP, сказал представитель прокуратуры. О личности задержанного пока не сообщается. Огонь вспыхнул в соборе Святых Петра и Павла в Нанте накануне утром. Памятник готической архитектуры тушили несколько часов. По предварительным данным, в огне погибли несколько реликвий: витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Следователи не исключали версию поджога.
2020-07-19T10:30:51+03:00
2020-07-19T10:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 19 июля 2020
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