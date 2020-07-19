Петербургский «Зенит» сегодня примет на своем поле московский «Спартак» в рамках полуфинала Кубка России по футболу

Этот матч считается не только одним из решающих в борьбе за титул, но и определяющим в распределении мест в еврокубках.

Команды с разным настроением подошли к игре между собой. «Зенит» уже давно и уверенно обеспечил себе очередной титул чемпиона России. «Спартак» же в чемпионате вновь «штормит»: лишь одна победа за шесть игр в течение месяца. Правда, не обошлось и без спорных судейских решений. Тем не менее, перед столичным клубом стоит задача экстренно спасти сезон.

Занять 6-е место в чемпионате, которое теоретически может дать место в еврокубках, москвичам помогут только ошибки сразу нескольких конкурентов. Именно поэтому матч с «Зенитом» в полуфинале Кубка многие эксперты считают важнейшим для «Спартака» в этом сезоне. Тем более на фоне резких выпадов представителей обеих команд: например, владелец «Спартака» Леонид Федун выразил уверенность, что его команда станет чемпионом, если ее будут судить как «Зенит».

В случае победы над петербуржцами москвичей, к слову, не выходивших в финал Кубка 14 лет, будет ждать либо «Урал» из Екатеринбурга, либо клуб «Химки». Они играют сегодня между собой во втором полуфинале. А там – один шаг до выхода в групповой этап Лиги Европы, второго по значимости европейского клубного турнира.

Полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» будет транслировать канал Матч ТВ, начало – в 18:10.