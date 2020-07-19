Посольство Армении в России обратилось в полицию из-за ситуации вокруг рынка «Фуд сити»

По словам главы дипмиссии Вардана Тоганяна, ему поступили жалобы, что на территорию рынка не пропускают грузовики с фруктами из республики. Посол добавил в интервью агентству ТАСС, что не может сказать, причастны ли к инциденту лично владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев. Сам конфликт разгорелся на фоне обострения обстановки на азербайджано-армянской границе. Вице-президент Союза армян России Левон Муканян считает, что в России происходит дискриминация его соотечествеников по национальному признаку.

Выразить свое отношение к конфликту должны московские и федеральные власти, уверен Левон Муканян. Администрация «Фуд Сити» и представители владельцев рынка ситуацию пока не комментировали. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сказал изданию РБК, что по его данным, торговля овощами и фруктами из Армении не прекращалась. В ведомство не поступало обращений из армянского посольства.