В России по-прежнему сохраняется риск роста заболеваемости коронавирусом, считают специалисты

По оценке Всемирной организации здравоохранения, пик заражения не пройдет и во всем мире.

Хотя в России случаев заражения коронавирусом сейчас гораздо меньше, существует опасность подъема заболеваемости. Для того, чтобы закрепить успехи, необходимо провести вакцинацию населения, рассказал в беседе с агентством ТАСС директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чтобы испортить относительно благоприятную ситуацию с заболеваемостью, достаточно с десятка бессимптомных больных.

Ранее ученый сообщил, что специалистам центра уже удалось изобрести вакцину от COVID-19. В оборот она может поступить уже в середине августа. По мнению Гинцбурга, первыми прививки должны получить учителя, пожилые люди, а также работники, которые трудятся в замкнутых коллективах. Кроме того, в течение полугода планируется начать и испытания вакцины для детей, к которой предъявляются повышенные требования по безопасности.

Между тем, по оценке ВОЗ, на днях был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся COVID-19: во всем мире стало на 237 тысяч больных больше.