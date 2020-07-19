В городах Дальнего Востока возобновились выступления в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала

Помимо Хабаровска на улицы вновь вышли жители Владивостока, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

Воскресные акции были не столь многочисленны, как состоявшиеся накануне, однако, не обошлись без задержаний. В столице Приморья около сотни человек около полудня вышли на площадь у городского памятника Борцам за власть Советов. К тому моменту туда приехали поливальные машины, чтобы провести работы по очистке монумента от голубиного помета. Именно в формате «кормления голубей» акция во Владивостоке прошла в субботу. Сначала был задержан мужчина, развернувший советский флаг, а затем, когда колонна из нескольких десятков человек двинулась в сторону отдела полиции, куда его доставили, задержали девушку. После составления протокола, задержанных отпустили.

В Биробиджане также прошла акция с участием десятков людей, полиция жестко задержала одного из активистов. В Хабаровске, где установилась сильная жара, сегодняшние выступления собрали около полусотни человек, были непродолжительны и прошли без задержаний. По данным «Интерфакса», митинг прошел и в Комсомольске-на-Амуре.

Манифестации из-за ареста Фургала в Хабаровске и дальневосточных городах проходят с конца прошлой недели. Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, задержания носят точечный характер.