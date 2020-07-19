Гидрометцентр России выпустил предупреждение о вероятности гроз в столичном регионе. Такая ситуация сохранится до девяти часов вечера, говорится на сайте службы. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что в ближайшие дни погода в российской столице будет соответствовать климатической норме. Синоптики ожидают, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной.
2020-07-19T09:33:11+03:00
2020-07-19T09:33:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678725-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 19 июля 2020
Загрузка комментариев...