Гидрометцентр России выпустил предупреждение о вероятности гроз в столичном регионе. Такая ситуация сохранится до девяти часов вечера, говорится на сайте службы. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что в ближайшие дни погода в российской столице будет соответствовать климатической норме. Синоптики ожидают, что вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной.