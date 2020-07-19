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09:32, 19 июля 2020

В Брюсселе сегодня должен возобновиться саммит Евросоюза

Встреча посвящена согласованию бюджета сообщества на ближайшие несколько лет. Также на ней обсуждают план антикризисного восстановления. На этой неделе участники саммита не смогли договориться по ряду вопросов за два дня. Так, камнем преткновения стала сумма безвозвратной помощи государствам ЕС, которые сильнее других пострадали от коронавируса. Планам Брюсселя выделить 500 млрд евро из пакета в объеме 750 млрд на основе безвозмездной субсидии противостояли главным образом Австрия и Нидерланды.



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