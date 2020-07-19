Газета WSJ пишет о слежке США за мобильными телефонами на военных объектах в России

Этим занималась группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи. Они работали в рамках проекта, который, по сведениям издания, спонсировал Пентагон. Эта же группа в прошлом году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе, говорится в документах, которые газета получила от властей Миссисипи. В августе прошлого года на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, после которого зафиксировали краткосрочный скачок радиации. Несколько человек погибли. По неофициальным данным, взрыв произошел при испытании секретной ракеты.