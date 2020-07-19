Посол России в Лондоне отвергает обвинения России в попытках похитить информацию о вакцине от коронавируса

Андрей Келин назвал сообщения по этому поводу бессмыслицей. В интервью ВВС Келин сказал, что одна из компаний, которая занимается производством вакцины, уже заключила контракт с российской фирмой. И потому может наладить производство препарата, если он окажется эффективен. Посол добавил, что сейчас невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране.
2020-07-19T09:31:45+03:00
2020-07-19T09:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2678719-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 19 июля 2020
Загрузка комментариев...