Глава центра эпидемиологии Александр Гинцбург не исключает нового подъема заболеваемости коронавирусом в России

Мир пока еще не прошел пика, обратил внимание специалист. Более того, сказал Гинцбург агентству ТАСС, в некоторых соседних государствах ситуация пока что ухудшается. Каких именно, он не уточнил. Он добавил, что вакцину от коронавируса, которую пока что еще только разрабатывают, возможно, понадобится обновлять раз в несколько лет. На этой неделе первые группы добровольцев, которые участвовали в тестировании вакцины, были выписаны из медицинских учреждений. Специалисты говорят, что они хорошо перенесли препарат.