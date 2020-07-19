Глава центра эпидемиологии Александр Гинцбург не исключает нового подъема заболеваемости коронавирусом в России

Мир пока еще не прошел пика, обратил внимание специалист. Более того, сказал Гинцбург агентству ТАСС, в некоторых соседних государствах ситуация пока что ухудшается. Каких именно, он не уточнил. Он добавил, что вакцину от коронавируса, которую пока что еще только разрабатывают, возможно, понадобится обновлять раз в несколько лет. На этой неделе первые группы добровольцев, которые участвовали в тестировании вакцины, были выписаны из медицинских учреждений. Специалисты говорят, что они хорошо перенесли препарат.
2020-07-19T09:31:18+03:00
2020-07-19T09:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 19 июля 2020
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