Акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала вновь прошла в Хабаровске

В отличие от субботнего шествия и митинга она была немногочисленной. Агентство ТАСС передает, что на центральную площадь вышли около 50 человек. По сведения агентства «Интерфакс», также акция в поддержку Фургала прошла в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке, как пишет местное интернет-издание Vl, в шествии участвовали около ста человек. Также накануне жители приморской столицы вышли поддержать губернатора соседнего региона.