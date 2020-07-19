Акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала вновь прошла в Хабаровске

В отличие от субботнего шествия и митинга она была немногочисленной. Агентство ТАСС передает, что на центральную площадь вышли около 50 человек. По сведения агентства «Интерфакс», также акция в поддержку Фургала прошла в Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке, как пишет местное интернет-издание Vl, в шествии участвовали около ста человек. Также накануне жители приморской столицы вышли поддержать губернатора соседнего региона.
2020-07-19T09:30:58+03:00
2020-07-19T09:30:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 19 июля 2020
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