Рок-группа «Машина времени» исполнит свои хиты на парковке московского спорткомплекса «Лужники»

Концерт пройдет в рамках серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах, что позволяет соблюдать требование социальной дистанции, действующее из-за пандемии коронавируса. Помимо знаменитых песен «Поворот», «За тех, кто в море», «Свеча», «Однажды мир прогнется под нас» и других, зрители услышат новинки. Специальным гостем концерта станет блюз-бэнд The Crossroadz гитариста Сергея Воронова. Стоимость билетов от 3 тысяч рублей.
2020-07-19T09:05:10+03:00
2020-07-19T09:05:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:05, 19 июля 2020
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