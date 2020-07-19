Рок-группа «Машина времени» исполнит свои хиты на парковке московского спорткомплекса «Лужники»

Концерт пройдет в рамках серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах, что позволяет соблюдать требование социальной дистанции, действующее из-за пандемии коронавируса. Помимо знаменитых песен «Поворот», «За тех, кто в море», «Свеча», «Однажды мир прогнется под нас» и других, зрители услышат новинки. Специальным гостем концерта станет блюз-бэнд The Crossroadz гитариста Сергея Воронова. Стоимость билетов от 3 тысяч рублей.