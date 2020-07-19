В Израиле сегодня продолжится судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Политика обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

Самый громкий процесс последнего времени в Израиле продолжается, но, по данным местных СМИ, сегодняшнее заседание пройдет без участия самого Нетаньяху. Первое заседание состоялось 24 мая – тогда премьер, в частности, заявил на камеры, что считает дела против себя сфабрикованными в целях отстранения от власти правых сил.

Нетаньяху подозревается в целом ряде преступлений. В частности, следствие считает, что премьер-министр предоставлял одной из телекоммуникационных компаний преференции в обмен на положительное освещение работы его кабинета. По двум другим делам политика обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. В суд уже были вызваны около 300 свидетелей обвинения. При этом, по некоторым данным, до рассмотрения дела по существу суд может добраться только через полгода или год из-за позиции защиты, которая настаивает на подробном ознакомлении с обвинительным заключением.

По оценкам наблюдателей и юристов, процесс над Нетаньяху может растянуться на несколько лет.