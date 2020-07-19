В Хабаровске и Владивостоке сегодня продолжились выступления в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

Акции были не столь многочисленны, как накануне. По данным местных СМИ, в них приняли участие несколько сот человек. Во Владивостоке протестующие прошли шествием по улицам, скандируя речевки. Как пишет портал VL.RU, задержали пожилого мужчину, который нес советский красный флаг, и девушку. Их уже отпустили после составления протоколов об участии в несанкционированном митинге.

Полицейские просят митингующих не кричать возле дома, где живут маленькие дети. Люди на это отвечают, что хотят, чтобы их дети росли в свободной стране и призывают сотрудников правоохранительных органов быть с народом. Полицейские пытаются донести до митингующих, что они тоже платят налоги и у них маленькие зарплаты.

В Хабаровске акция продлилась примерно 1,5 часа, люди разошлись из-за жары, но договорились собраться повторно позже.

В Хабаровском крае наблюдается кризис вертикальной концепции территориального менеджмента, — так охарактеризовал ситуацию в регионе политолог Дмитрий Орешкин.

На примере Хабаровского края можно увидеть мятежный регион, — заключил Орешкин.