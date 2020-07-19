Рэпер Канье Уэст намерен сегодня провести первое предвыборное мероприятие в качестве кандидата в президенты США. Оно состоится в городе Норт Чарлстон с участием предварительно зарегистрированных гостей, сообщила газета «Политико» со ссылкой на документ, связанный с кампанией рэпера. Отмечается, что все участники должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне Уэст опубликовал в «Твиттере» запись с призывом поставить подпись для включения его имени в бюллетени на выборах.